Кулер Deepcool GAMMAXX 400

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|Бренд
|Deepcool
|Тип товара
|Вентилятор для процессора
|Socket
|LGA1150
|Совместимость
|Athlon II X4/X3/X2
|Наличие тепловых трубок
|есть
|Регулятор оборотов
|нет
|Совместимость
|Intel Core i7/i5/i3
|Совместимость
|Athlon X2/FX
|Совместимость
|Athlon
|Совместимость
|Pentium
|Совместимость
|Celeron
|Совместимость
|Pentium G/D/4
|Socket
|LGA1155
|Совместимость
|Celeron Dual-Core/D
|Совместимость
|AMD FX X8/X6/X4
|Совместимость
|Phenom II X6/X4/X3/X2
|Совместимость
|Phenom X4/X3
|Совместимость
|Sempron
|Совместимость
|A8/A6/A4
|Совместимость
|Core 2 Extreme/Quad/Duo
|Уровень шума
|21.4 - 32.1 дБ
|Назначение
|для процессора
|Ширина, см
|17.2
|Материал радиатора
|медь
|Socket
|AM3
|Socket
|AM3+
|Socket
|FM2
|Socket
|LGA2011
|Socket
|AM2
|Socket
|AM2+
|Socket
|S939
|Socket
|S940
|Socket
|LGA1151
|Socket
|FM1
|Материал радиатора
|алюминий
|Socket
|LGA1156
|Socket
|LGA1366
|Socket
|LGA775
|Вес, кг
|0.85
|Диаметр вентилятора, мм
|120
|Длина, см
|16.8
|Высота, см
|12.2
|Производство
|Китай
|Тип коннектора
|4-pin PWM
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|1500
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|900
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