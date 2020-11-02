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Вентилятор для жесткого диска Titan TTC-HD12TZ

Артикул: 49611
  • Вентилятор для жесткого диска Titan TTC-HD12TZ - фото 1
  • Вентилятор для жесткого диска Titan TTC-HD12TZ - фото 2
  • Вентилятор для жесткого диска Titan TTC-HD12TZ - фото 3
Вентилятор для жесткого диска Titan TTC-HD12TZ - фото 1
Вентилятор для жесткого диска Titan TTC-HD12TZ - фото 2
Вентилятор для жесткого диска Titan TTC-HD12TZ - фото 3
610 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 49611
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTitan
Тип товараВентилятор для жесткого диска
Вес, кг0.09
Диаметр вентилятора, мм60
Длина, см17
Назначениедля жесткого диска
Регулятор оборотовнет
Уровень шума25 дБ
Ширина, см20
Высота, см2
Максимальная скорость вращения, об/мин3600
Минимальная скорость вращения, об/мин3600
ПроизводствоКитай
Тип коннектора4-pin Molex
Диаметр - 60 мм. Уровень шума - 25 дБ


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Самовывоз невозможен
Вентилятор для жесткого диска Titan TTC-HD12TZ – стоимость товара 610 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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