Кулер Titan TTC-NK35TZ/R(KU)

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|Бренд
|Titan
|Тип товара
|Вентилятор для процессора
|Socket
|LGA1150
|Совместимость
|Athlon X2
|Назначение
|для процессора
|Наличие тепловых трубок
|есть
|Регулятор оборотов
|нет
|Совместимость
|Celeron D
|Совместимость
|Phenom
|Совместимость
|Sempron
|Совместимость
|Core 2 Duo
|Socket
|LGA1155
|Совместимость
|Core 2 Quad
|Совместимость
|Pentium D
|Совместимость
|Athlon 64
|Совместимость
|Core 2 Extreme
|Совместимость
|AMD Opteron
|Совместимость
|Core i7 9xx
|Уровень шума
|21дБ
|Материал радиатора
|медь
|Материал радиатора
|алюминий
|Длина, см
|12
|Socket
|754
|Socket
|FM2
|Socket
|AM2
|Socket
|LGA1151
|Socket
|AM3
|Socket
|FM1
|Socket
|LGA1156
|Socket
|LGA1366
|Socket
|LGA775
|Socket
|939
|Socket
|AM3 plus
|Socket
|FM2 plus
|Socket
|AM2 plus
|Socket
|940
|Вес, кг
|0.674
|Диаметр вентилятора, мм
|95
|Ширина, см
|16.6
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|2200
|Производство
|Китай
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|2200
|Высота, см
|9.7
|Тип коннектора
|3-pin
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