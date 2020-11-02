Колонки Sven 316 2.0 черный 4Вт

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sven
|Тип товара
|Колонки
|Вес, кг
|0.6
|Длина, см
|21.5
|Ширина, см
|9.5
|Высота, см
|13.5
|Диапазон воспроизводимых частот
|100-20000 Гц
|Тип акустической системы
|2.0
|Мощность
|2 Вт
|Суммарная мощность
|4 Вт
|Материал корпуса колонок
|пластик
|Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
|пластик
|Разъем для наушников
|нет
|Питание от USB
|да
|Питание от сети
|нет
|Интерфейс USB Type A (для флэшки)
|нет
|Количество колонок в комплекте
|2
|Входы
|линейный
|Производство
|Китай
Телефон для звонков в Ростове-на-Дону
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв