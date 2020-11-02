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Нож Victorinox Classic 0 6223 58мм 7 функц красный

Артикул: 46658
Нож Victorinox Classic 0.6223 58мм 7 функц. красный
1 430 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 46658
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVictorinox
Тип товараНож
Вес, кг0.03
Длина, см5.8
Количество функций7

Нож Victorinox Classic 0.6223 - невероятно легкий и удобный в использовании инструмент. Он обладает множеством функций, и поэтому может помочь в самых разных ситуациях.

 

Особенности:

  • Нож содержит 7 функций: лезвие, пилочка для ногтей с отверткой, ножницы, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка;
  • Инструменты изготовлены из нержавеющей стали, рукоять - из высококачественного пластика;
  • Благодаря миниатюрным размерам и яркому дизайну, с инструментом легко и приятно работать.

 



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Самовывоз невозможен
Нож Victorinox Classic 0 6223 58мм 7 функц красный – стоимость товара 1430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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