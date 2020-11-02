Экоматрас Intex 28685 для подогрева воды от солнца 3-5 градС в бассейне

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|Бренд
|Intex
|Тип товара
|Аксессуары для бассейна
|Длина, см
|120
|Ширина, см
|120
|Вес, кг
|2.9
|Тип товара
|экоматрас
Экоматрас Intex 28685 представляет собой экологически-чистую систему для подогрева воды в бассейне. Действие экоматраса основано на свойстве черного цвета к поглощению солнечных лучей. Коврик выполнен из черного ПВХ. Солнце нагревает коврик, внутри которого расположены каналы, по которым с помощью насоса для фильтрации (приобретается дополнительно) пропускается вода из бассейна. В результате непрерывного протекания воды по каналам коврика вода в бассейне становится теплее на 3-5 градусов, в зависимости от погодных условий.
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