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Лобзик электрический Makita 4329X1

Артикул: 45335
  • Лобзик Makita 4329X1 - фото 1
  • Лобзик электрический Makita 4329X1 - фото 2
  • Лобзик электрический Makita 4329X1 - фото 3
Лобзик Makita 4329X1 - фото 1
Лобзик электрический Makita 4329X1 - фото 2
Лобзик электрический Makita 4329X1 - фото 3
4 660 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 45335
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараЛобзик электрический
Быстрозажимное крепление пилкинет
Глубина пропила дерева65 мм
Глубина пропила стали6 мм
Маятниковый ходесть
Регулировка частоты ходаесть
Частота движения пилки500-3100 ход/мин
Длина, см22
Ширина, см8
Высота, см23
Вес, кг1.9
ручной электролобзик, мощность 450 Вт, скорость 500 - 3100 ходов/мин, маятниковый ход, регулировка частоты хода, вес 1.9 кг


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Самовывоз невозможен
Лобзик электрический Makita 4329X1 - стоимость товара 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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