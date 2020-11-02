Ящик для инструмента открытый Stanley (1-97-506)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Stanley
|Тип товара
|Ящик для инструментов
|Материал
|пластик
|Длина, см
|32.3
|Высота, см
|67
|Ширина, см
|28.3
|Вес, кг
|5.5
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