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Органайзер профессиональный Stanley (25 отделений) (1-92-748)

Артикул: 44767
Органайзер профессиональный Stanley (25 отделений) (1-92-748)
1 480 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 44767
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStanley
Тип товараОрганайзер для инструментов
Количество отделений25
Материалпластик
Высота, см5.2
Длина, см33.4
Ширина, см42.2
Вес, кг0.7
Профессиональный органайзер с 25-тью съемными отделениями: ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет специальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на месте


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Самовывоз невозможен
Органайзер профессиональный Stanley (25 отделений) (1-92-748) - по цене 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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