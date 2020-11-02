Объектив Nikon 85mm f/1.8G AF-S Nikkor

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Nikon
|Тип товара
|Объектив
|Байонет
|Nikon F
|Внутренняя фокусировка
|есть
|Диаметр фильтра
|67 мм
|Ультразвуковой привод
|есть
|Автофокус
|есть
|Вес, кг
|0.35
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