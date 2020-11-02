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Сумка Benro Beyond S20

Артикул: 42910
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
2 930 руб. 
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Артикул: 42910
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBenro
Тип товараЧехлы для зеркальных фотоаппаратов
Варианты переноскикрепление на пояс/плечевой ремень/ручка
Внешние габариты (ШxВxГ), см19x24x23
Дождевикесть
Защита от водыесть
Материалтекстиль
Цветчерный
Вес, кг0.6
Вместимостьдополнительный объектив
Внутренние габариты (ШxВxГ), см13x17x18
сумка для фотокамеры, материал: текстиль, ВхТхД: 24х19х23 см, место для дополнительного объектива, дождевик в комплекте


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Самовывоз невозможен
Сумка Benro Beyond S20 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2930 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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