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Фотоаппарат зеркальный Nikon D750 Body

Артикул: 39563
  • Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body - фото 1
  • Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body - фото 2
  • Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body - фото 3
  • Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body - фото 4
  • Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body - фото 5
Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body - фото 1
Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body - фото 2
Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body - фото 3
Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body - фото 4
Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body - фото 5
102 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 39563
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БрендNikon
Тип товараФотоаппарат зеркальный
Физический размер матрицы, мм35.9x24
Серийная съемка, кадр/сек6.5
Тип дисплеяЖК
GPSнет
Wi-Fiесть
Размер дисплея, дюйм3.2
Разрешение дисплея (точек)1228800
Разрешение матрицы, Мпикс24.9
БайонетNikon F
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Объектив в комплектенет
Тип видоискателязеркальный (TTL)
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
Вес, кг0.85

Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body – универсальная модель с гибкими настройками и высокой скоростью съемки. Сочетает технологии высокого уровня с компактностью конструкции. Точная автофокусировка, высокая скорость серийной съемки и наклонный экран позволяют добиться высоких результатов в создании фотоснимков и видеороликов. Встроенный модуль Wi-Fi расширяет возможности фотокамеры, позволяя моментально делиться снимками с друзьями или управлять зеркальным фотоаппаратом Nikon D750 body со смартфона или планшетного компьютера.

Особенности:
  • Наклонный монитор с антибликовым покрытием позволяет производить съемку с уникальных ракурсов: в открытом положении экран поднимается на уровень до 90°, и опускается до 75°
  • Функция Picture Control 2.0 позволяет полностью настраивать резкость, контрастность, яркость, управлять оттенками и насыщенностью в процессе съемки
  • Режим групповой автофокусировки осуществляет мониторинг пяти разных областей, обеспечивая быстрое наведение на объекты съемки с улучшенной изоляцией фона
  • Видеоролики Full HD с низким уровнем шума, муара и искажением цветов
  • Возможность одновременной записи видео с помощью фотокамеры и внешнего записывающего устройства
  • Вход для стереомикрофона и аудиовыход позволяют осуществлять тонкую настройку звука как до записи, так и во время нее. Доступна функция снижения шума ветра
  • Расширенный динамический диапазон объединяет два снимка, выполненные при одном спуске затвора, создавая одно детализированное изображение
  • Функция цейтраферной видеосъемки позволяет вести съемку с плавными переходами экспозиции
  • Неограниченная непрерывная съемка с интервалом 4 секунды и более позволяет снимать бесконечное число кадров, ограниченное лишь емкостью карты памяти
  • Герметичный корпус, устойчивый к воздействию неблагоприятных погодных условий
  • Углубленная рукоятка позволяет надежно удерживать фотокамеру в течение длительного времени
  • Затвор выполнен из сплава углеродного волокна и кевлара
  • Моноблоковая конструкция делает фотокамеру легкой и износостойкой
  • Возможность дистанционного управления.
Комплектация:
  • Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 body
  • USB-кабель
  • Зарядное устройство
  • Защитная крышка
  • Крышка окуляра
  • Литий-ионная аккумуляторная батарея с защитной крышкой
  • Резиновый наглазник
  • Ремень
  • Документы
  • Упаковка.
Видео:

 

Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить компактный фотоаппарат.



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