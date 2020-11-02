Насадка для граблей SolidTM, большая Fiskars (135014)

Многофункциональные грабли для листьев среднего размера, предназначенные для работ на небольших площадях, вокруг деревьев или под кустарниками.

Ширина насадки - 414 мм - это позволяет работать граблями в более узком пространстве за считанные секунды. Так что при наступлении осеннего листопада, вы можете очистить ваш газон за считанные мгновенья.