Построитель плоскостей Bosch GLL 2-50 + BS 150 + вкладка под L-Boxx (0601063105)

Нивелир Bosch GLL 2-50 (0601063105) относится к линейным лазерным построителям плоскостей и применяется в строительстве, ремонтных и отделочных работах. Представляет собой устройство в ударопрочном корпусе с прорезиненной накладкой, работает от батареек. Оснащен функцией самовыравнивания.
Особенности и преимущества:
- Автоматическое выравнивание;
- Красный цвет луча;
- Угол самовыравнивания составляет 4 градуса;
- Напряжение питания - 1.5 В;
- Для работы требуется 3 батарейки;
- Проецирует горизонтальную и вертикальную линии с перекрестием;
- Длина волны составляет 635 нм;
- На одном заряде прибор способен работать до 20 часов;
- Рабочая температура в диапазоне от минус 20 до плюс 50 градусов;
- Резьба под штатив размером 1/4 дюйма;
- Дальность измерения с приемником составляет 50 метров;
- Дальность измерения без приемника - 20 метров;
- Точность измерения составляет 0.3 мм на метр;
- Лазер относится ко второму классу;
- Время измерения составляет 4 секунды;
- Защищен от брызг и воды.
Комплектация:
- Нивелир Bosch GLL 2-50 (0601063105);
- 3 батареи 1,5 В LR6 (AA);
- Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 608 M00 C07);
- Защитный чехол (1 609 203 X77);
- Лазерный отражатель;
- Подставка для выверки углов (№ ET 1 609 203 U23);
- Строительный штатив BS 150 Professional (0 601 096 974);
- Документация.
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