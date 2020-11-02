Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Dremel
|Тип товара
|Паяльники
|Используемый газ
|бутан
|Комплектация
|паяльник Dremel VersaTip, паяльная насадка, режущий нож, нож для горячей резки, плоская широкая нагревательная насадка, отражатель, насадка для горячего воздуха, паяльная насадка с голубым острием, губка + коробочка, инструкция по эксплуатации, жестяной чемодан для хранения
|Макс. время непрерывной работы, мин
|90
|Макс. температура горячего воздуха, °C
|680
|Макс. температура жала, °C
|550
|Макс. температура пламени, °C
|1200
|Объем емкости для газа, мл
|17
|Регулировка мощности
|есть
|Регулятор уровня пламени
|есть
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