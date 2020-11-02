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Клеевой пистолет Bosch PKP 18 E (0603264508)

Артикул: 37883
Клеевой пистолет Bosch PKP 18 E (0603264508)
3 160 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 37883
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараКлеевой пистолет
Вес, кг0,35
Высота, см25
Длина, см17
Ширина, см4,8
для склеивания различных материалов


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Самовывоз невозможен
Клеевой пистолет Bosch PKP 18 E (0603264508) - по цене 3160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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