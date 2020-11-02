Культиватор DDE ET750-30

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|DDE
|Тип товара
|Культиватор электрический
|Глубина вспахивания
|до 20 см
|Глубина культивирования
|до 20 см
|Задний ход
|нет
|Количество фрез в комплекте
|4
|Максимальная ширина обработки
|30 см
|Минимальная ширина обработки
|30 см
|Мощность электрического двигателя
|750 Вт
|Тип двигателя
|электрический
|Тип коробки передач
|нет
|Тип редуктора
|червячный
|Электростартер
|да
|Длина, см
|47
|Ширина, см
|35
|Высота, см
|112
|Вес, кг
|8
Устраиваете небольшую тепличку под помидоры-огурцы или решили вскопать грядки под зелень или клубнику. Этот электрический «малыш» оснащен двигателем с довольно приличной мощностью в 750 Вт и масляным редуктором, что позволяет ему довольно шустро вспахивать грядки на ширину 30 см и глубину 18-22 см. Его четыре ножа из прочной углеродистой стали легко обработают 6-8 соток уже разрабатываемой земли. Он не приспособлен для «поднятия целины», борьбы с длинными и мощными корнями сорняков, но уже освоенное пространство огорода или сада ему «по зубам».
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв