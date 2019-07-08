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|Бренд
|DDE
|Тип товара
|Культиватор электрический
|Глубина вспахивания
|до 20 см
|Глубина культивирования
|до 20 см
|Задний ход
|нет
|Количество фрез в комплекте
|6
|Максимальная ширина обработки
|40 см
|Минимальная ширина обработки
|40 см
|Мощность электрического двигателя
|1200 Вт
|Тип двигателя
|электрический
|Тип коробки передач
|нет
|Тип редуктора
|червячный
|Электростартер
|да
|Длина, см
|51
|Ширина, см
|40
|Высота, см
|135
|Вес, кг
|12
Электрический культиватор DDE Et1200-40 – удобный и простой в эксплуатации агрегат, относящийся к классу легких культиваторов и рекомендованный к использованию на тех участках, где предварительно уже проводилась вспашка.
Электрический культиватор DDE Et1200-40 отлично подойдет для работы на привычных шести сотках, предназначен он для использования прежде всего на рыхлых и мягких почвах. Работая от сети 220 В, этот электрокультиватор значительно облегчит труд по вскапыванию грядок.
Простая конструкция – одно из главных достоинств данной модели. Эргономичные рукоятки позволяют легко манипулировать этим агрегатом во время работы. Режущие фрезы (шесть ножей) имеют совокупный вес всего 2 кг. Корпус двигателя – пластиковый, расположение двигателя оптимизировано под довольно продолжительную работу. Для перемещения по участку электрокультиватор DDE Et1200-40 оборудован транспортировочными колесами.
Пыле- и влагозащищенный корпус электрического культиватора DDE Et1200-40 позволяет не только работать с ним практически в любых условиях, но и без проблем хранить его в те сезоны, когда он не нужен. Впрочем, при наличии удлинителя данная модель может использоваться в работе не только в теплице и парнике, но и в зимнем саду.
DDE Et1200-40, по сути, является мини-культиватором, а поэтому работать им будет легко и женщинам, и пенсионерам. Производитель освободил данную модель от лишних элементов (например, фары) для обеспечения максимальной простоты маневрирования.
Червячный механизм, используемый в редукторе, является чрезвычайно надежным и потому электрокультиватор DDE Et1200-40 долгое время не потребует ремонта или замены запасных частей.
Работа с мини-культиватором может быть выгодна для владельцев сравнительно небольших земельных участков, т.к. позволяет механизировать непростой труд по обработке почвы. Специальных навыков и умений работа с подобными агрегатами не требует, достаточно лишь, чтобы в распоряжении оператора всегда был источник электропитания. В таком случае культиватор DDE Et1200-40 позволит сэкономить время и силы и вскопать верхний слой почвы под посадки, не набивая мозоли и не перенапрягаясь.
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08.07.2019
Хороший культиватор , правда тяжеловат