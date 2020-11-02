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Наушники Koss The Plug Green

Артикул: 37282
Наушники Koss The Plug Green
1 360 руб. 

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1 090 руб. 

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Артикул: 37282
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKoss
Тип товараНаушники
Микрофоннет
Тип беспроводного соединениянет
Конструкциявнутриканальные
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкциянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветзеленый
Диапазон воспроизводимых частот, Гц10-20000
Длина кабеля1.2 м
Разъём наушниковmini jack 3.5 mm
Наушники Koss The Plug – простой в использовании источник звука, который будет с вами везде, где пожелаете. Ярко-зеленый цвет, использованный при оформлении дизайна устройства, создаст позитивное настроение любому человеку. Наушники, оборудованные амбушюрами вставного типа и 10.5-миллиметровыми мембранами излучателей, воспроизводят звук в диапазоне от 10 Гц до 20 кГц. Чувствительность аксессуара на высоте: она равна 112 дБ. Наушники Koss The Plug оснащены 1.2-метровым кабелем, который венчает разъем мини-джек. Модель может подключаться к стационарным и мобильным компьютерам, бытовым аудиосистемам, аудиоплеерам, смартфонам, планшетам, мобильным телефонам и другой технике. Производителем предусмотрен L-образный штекер: эта форма положительно сказывается на сроке службы аксессуара. Штекер позолочен. В комплект поставки Koss The Plug входит 1 пара сменных амбушюров. Наушники упакованы в стильную коробку. Невысокая (она равна 7 г) масса модели не доставит вам сложностей в процессе эксплуатации наушников.


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Самовывоз невозможен
Наушники Koss The Plug Green - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1360 руб., позвонив по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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