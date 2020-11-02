Штроборез Makita SG150

Отрезная машина Makita SG150 – это профессиональный инструмент, предназначенный для сухой резки камня, бетона, кирпича, и прочих подобных материалов. В модели Makita SG150 установлен мощный двигатель, потребляющий 1800 Вт. Это позволяет использовать в работе два диска с внешним диаметром 150 мм и посадочным отверстием 22,2 мм. Благодаря чему штроберез за один раз прорезает две ровные полосы. Остаётся только вынуть материал из середины с помощью перфоратора и канавка (штроба) для укладки электрики или трубы готова. Глубина реза может регулироваться в пределах от 7 до 45 мм. А ширину можно варьировать от 7 до 35 мм. Диски устанавливаются на шпиндель. Сверху диски шайбой и фиксируются винтом. При установке дисков задаётся расстояние между дисками, оно равно ширине необходимой канавки. Расстояние между дисками задаётся при помощи промежуточных колец.