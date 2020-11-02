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Шлифмашина прямая Makita GS6000

Артикул: 36672
  • Шлифмашина прямая Makita GS6000 - фото 1
  • Шлифмашина прямая Makita GS6000 - фото 2
  • Шлифмашина прямая Makita GS6000 - фото 3
  • Шлифмашина прямая Makita GS6000 - фото 4
  • Шлифмашина прямая Makita GS6000 - фото 5
  • Шлифмашина прямая Makita GS6000 - фото 6
Шлифмашина прямая Makita GS6000 - фото 1
Шлифмашина прямая Makita GS6000 - фото 2
Шлифмашина прямая Makita GS6000 - фото 3
Шлифмашина прямая Makita GS6000 - фото 4
Шлифмашина прямая Makita GS6000 - фото 5
Шлифмашина прямая Makita GS6000 - фото 6
26 520 руб. 
Купить
+ 460 КэтКоинов
Артикул: 36672
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 420 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Бренд
Тип товараПрямая шлифмашина
Ширина. см26
Мощность750 Вт
Напряжение аккумулятора.нет
Диаметр диска150 мм
Диаметр посадочного отверстия12,7 мм
Дополнительная рукоятканет
Емкость аккумуляторанет
Тип аккумуляторанет
Макс. частота вращения диска5600 об/мин
Регулировка частоты вращенияда
Пылесборникнет
Аккумулятор в комплектенет
Питаниеот сети
Блокировка кнопки включенияда
Защита от перегрузокнет
Зарядное устройство в комплектенет
В кейсенет
Количество аккумуляторовнет
Прямая шлифмашина Makita GS6000 снабжена улучшенным редуктором, что гарантирует долгий срок службы. Благодаря электронной регулировке оборотов, можно подстроиться под конкретный тип материала. Инструмент прост в управлении и обслуживании. Подходят точильные круги внешним диаметром 150 мм (посадка 12.7, толщина 20 мм).


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Самовывоз невозможен
Шлифмашина прямая Makita GS6000 - по цене 26520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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