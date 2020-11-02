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Торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL (0.601.B23.600)

Артикул: 36551
Торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL (0.601.B23.600)
83 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 36551
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БрендBosch
Тип товараПила торцовочная
Скорость вращения3800 об/мин
Глубина пропила104 мм
Диаметр диска305 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркересть
Мощность2000 Вт
Антивибрационная системанет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила341 мм
Фиксация шпинделянет
Угол поворота60 град
Угол наклона47 град
Тормоз двигателяда
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Пылесборникесть
Подключение пылесосаесть
Плавный пускесть
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см82.2
Ширина, см68.6
Высота, см67.3
Вес, кг32.1

Торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600 - это электроинструмент для профессионального применения. Область применения - стационарная распиловка древесины. Инструмент оснащен мощным двигателем, работает в паре в пильным диском диаметром 305 миллиметров. Выполнению точного пропила способствует двухлучевая лазерная направляющая.

Характеристики:

Производительность резания при 0° 104 x 341 мм
Производительность резания, угол скоса 45° 104 x 240 мм
Производительность резания, угол наклона 45° 51 x 341 мм
Регулировка угла скоса 52 ° Л / 60 ° П
Регулировка угла наклона 47 ° Л / 47 ° П
Глубина x длина x высота 67 x 82 x 69 см
Частота вращения на холостом ходу 3.800 об/мин
Диаметр пильного диска 305 мм
Диам. отверстия пильного диска 30 мм
Вес 32,1 кг
Номинальная потребляемая мощность 2.000 W

 



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