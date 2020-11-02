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Электрогенератор Huter DY6500LX с колёсами и аккумулятором

Артикул: 35814
Электрогенератор Huter DY6500LX с колёсами и аккумулятором
45 190 руб. 
49 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 35814
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БрендHuter
Тип товараЭлектрогенератор бензиновый
Вольтметресть
Время автономной работы8 ч
Выход 12 В1 розетка
Глушительесть
Защита от перегрузокесть
Звукоизоляционный кожухнет
Уровень шума71 дБ
Число розеток 220 В2
Число фаз1 (220 вольт)
Вес, кг84
Высота, см53.5
Длина, см70
Ширина, см57
бензиновый генератор, однофазный (220 вольт), мощность 5 кВт, выход 12 В, запуск ручной, электрический, двигатель Hunter 188f OHV, вес 84 кг


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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