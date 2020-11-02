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Тепловая пушка электрическая Ресанта ТЭП-3000

Артикул: 35793
Тепловая электрическая пушка Ресанта ТЭП-3000
3 590 руб. 

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Артикул: 35793
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараТепловая пушка
Варианты монтажанапольная
Вентиляторесть
Вентиляция без нагреваесть
Вес, кг6.1
Высота, см48
Длина, см33
Максимальный воздухообмен300 куб. м./ч
Мощность обогрева3 кВт
Напряжение220 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Тип нагревательного элементаТЭН
Управлениемеханическое, регулировка температуры
Уровни мощности3000/1500 Вт
Ширина, см33
мощность обогрева 3000 Вт, использование в качестве вентилятора, механическое управление


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Самовывоз невозможен
Тепловая пушка электрическая Ресанта ТЭП-3000 - по цене 3590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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