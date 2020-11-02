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Радиатор масляный Ресанта ОМПТ-7Н

Артикул: 35771
  • Масляный радиатор Ресанта ОМПТ- 7Н (1,5 кВт) - фото 1
  • Радиатор масляный Ресанта ОМПТ- 7Н (1,5 кВт) - фото 2
  • Радиатор масляный Ресанта ОМПТ- 7Н (1,5 кВт) - фото 3
Масляный радиатор Ресанта ОМПТ- 7Н (1,5 кВт) - фото 1
Радиатор масляный Ресанта ОМПТ- 7Н (1,5 кВт) - фото 2
Радиатор масляный Ресанта ОМПТ- 7Н (1,5 кВт) - фото 3
2 790 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 35771
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендРесанта
Тип товараМасляный радиатор
Количество секций7
Мощность обогрева1500 Вт
Напряжение220 В
Площадь обогрева15 кв.м
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Управлениемеханическое
Защита от мороза, отключение при перегревеесть
Тип установкиНапольный
Вес, кг8
масляный радиатор, мощность обогрева 1500 Вт, механическое управление


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Радиатор масляный Ресанта ОМПТ-7Н - данный товар вы можете купить по цене по цене 2790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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