Стабилизатор Ресанта АСН- 2000 /1-ЭМ

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|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Стабилизатор
|Входное напряжение
|140-260
|Тип
|электромеханический
|Установка
|напольный
|Активная мощность
|2000
|Максимальное входное напряжение, В
|260
|Минимальное входное напряжение, В
|140
|Отображение информации
|цифровой
|Полная мощность
|2000
|Вес, кг
|8,95
|Высота, см
|18,3
|Длина, см
|27,5
|Ширина, см
|25
Однофазный стабилизатор напряжения для сетей переменного тока Ресанта АСН-2000/1-ЭМ предназначен для обеспечения стабилизированным электропитанием отдельных потребителей в бытовых условиях. Устройство рассчитано на максимальную потребляемую мощность (подключенной нагрузки) в пределах 1.6 кВт (2000 ВА).
Характеристики:
Диапазон входного напряжения, В
140-260
Номинальная величина входного напряжения, В
220±2%
Номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт)
2
Рабочая частота (Гц)
50 / 60
КПД, при нагрузке 80% не менее97
Точность поддержания выходного напряжения (%)2
Масса нетто (кг)8,8
Охлаждениеестественное
Время регулирования (мс)10
Искажение синусоидыотсутствует
260±5
Класс защиты
IP 20 (негерметизирован)
Габаритные размеры, Д×Ш×В (мм)
275х250х183
Рабочая температура окружающей среды (оС)0-45
Относительная влажность воздуха, не более (%)80
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