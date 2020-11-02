Аппарат электродной сварки, инвертор Quattro Elementi B 225 (641-114)

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|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Аппарат электродной сварки
|Макс. сварочный ток при непрерывной работе
|180 А
|Мощность
|7.80 кВт
|Продолжительность включения при максимальном токе
|80%
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая сварка (MMA)
|Типы сварки
|аргонодуговая сварка (TIG)
|Форсаж дуги
|есть
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