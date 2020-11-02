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Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24 (770-223)

Артикул: 34850
  • Компрессор поршневой безмасляный QE ( Ergus ) SENZA-24 - фото 1
  • Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24 - фото 2
Компрессор поршневой безмасляный QE ( Ergus ) SENZA-24 - фото 1
Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24 - фото 2
10 750 руб. 
Купить
+ 305 КэтКоинов
Артикул: 34850
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 448 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендQuattro Elementi
Тип товара
Объем ресивера, л24
Длина, см61
Высота, см58
Ширина, см29
Вес, кг24

Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24 применяется в качестве источника сжатого воздуха для приведения в действие различных пневмоинструментов и оборудования. Благодаря отсутствию примесей в подаваемом воздухе, используется в отраслях, где предъявляются высокие требования к качеству воздуха: пищевая, фармацевтическая, текстильная промышленность. Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24 надежно защищен от перегрева, безопасен и прост в использовании.

Особенности:

  • Низкий уровень шума;
  • Встроенная ручка для комфортного передвижения;
  • Усиленные транспортировочные колеса;
  • Наглядность элементов контроля и их сосредоточение в одном месте;
  • Сливной клапан эффективно отводит конденсат;
  • Получаемый воздух не содержит вредных примесей;
  • Качественная система охлаждения;
  • Устойчивая конструкция;
  • Пониженный уровень вибрации;
  • Нет необходимости в специальном обслуживании.

Комплектация:

  • Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24;
  • Транспортировочные колеса (2 шт.);
  • Гарантия;
  • Руководство;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Компрессор поршневой безмасляный Quattro Elementi SENZA-24 (770-223) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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