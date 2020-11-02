Ножницы листовые Bosch GSC 160 (0.601.500.500)

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Вырезные ножницы Bosch GSC 160 - компактный и удобный в эксплуатации инструмент с самым маленьким обхватом рукоятки в своем классе. Оснащен мощным двигателем на 500 Вт и удобным ползунковым выключателем.

Характеристики:

Обрабатываемый материал - сталь до 400 Н/мм² при 1,6 мм

Число ходов при нагрузке - 3.500 мин-1

Число ходов холостого хода - 5.000 мин-1

Номинальная потребляемая мощность - 500 Вт

Выходная мощность - 270 ВтВес 1,8 кг

Производительность резания стали (400 Н/мм²), макс. - 1,6 мм

Производительность резания стали (600 Н/мм²), макс. - 1,2 мм

Производительность резания стали (800 Н/мм²), макс. - 0,7 мм

Производительность резания алюминия (200 Н/мм²), макс. - 2,2 мм

Длина - 232 мм

Высота - 115 мм



