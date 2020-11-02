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Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 23 A (0.601.070.400)

Артикул: 34003
Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 23 A (0.601.070.400)
5 740 руб. 
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+ 114 КэтКоинов
Артикул: 34003
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараШлифмашина вибрационная
Дополнительная рукоятканет
Крепление листазажим
Мощность190 Вт
Размер хода платформы2 мм
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включениянет
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Макс. частота колебания платформы24000 кол/мин
Питаниеот сети
Пылесборникесть
Регулировка частоты вращениянет
Длина, см32
Ширина, см12
Высота, см16
Вес, кг1.7
Вибрационная шлифмашина, мощность 190 Вт, частота колебания платформы до 24000 кол/мин, ход платформы 2 мм, лента 230x93 мм, пылесборник, вес: 1.7 кг


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Самовывоз невозможен
Шлифмашина вибрационная Bosch GSS 23 A (0.601.070.400) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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