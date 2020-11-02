8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Bosch GAS 35 L AFC (0.601.9C3.200)

Артикул: 33988
  • Пылесос Bosch GAS 35 L AFC (0.601.9C3.200) - фото 1
  • Пылесос Bosch GAS 35 L AFC (0.601.9C3.200) - фото 2
Пылесос Bosch GAS 35 L AFC (0.601.9C3.200) - фото 1
Пылесос Bosch GAS 35 L AFC (0.601.9C3.200) - фото 2
51 040 руб. 
Купить
+ 887 КэтКоинов
Артикул: 33988
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 8 507 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBosch
Тип товараПылесос
Влажная очисткаесть
Выходные розеткиесть
Мощность, Вт1200
Объем бака35 л
Высота, см74
Длина, см40
Ширина, см58
Вес, кг13.5
Макс. потребляемая мощность (турбина) 1.380 Вт
Вес 12,2 кг
Объем контейнера, брутто 35 л
Объем контейнера, нетто 23 л
Вместимость контейнера для воды, нетто 19,2 л
Класс пыли пылесоса для влажной/сухой уборки L
Класс пыли основного фильтра М
Длина 515,0 мм
Ширина 450,0 мм
Высота 575,0 мм
Поверхность фильтра 6.150 см²
Макс. объемный расход (турбина) 74 л/с
Макс. разрежение (турбина) 254 мбар

Комплектация:

  • 3 патрубка пылеотвода, хромир. 0,35 м (2 608 000 575)
  • колено (2 608 000 573), мешок для сбора мусора (2 607 432 043)
  • набор насадок для пола (1 609 390 478)
  • плоский складчатый фильтр PES (2 607 432 034)
  • шланг 5 м, O 35 мм, антистат., с инструм. муфтой (2 608 000 566)
  • щелевая насадка 250 мм (2 607 000 165)


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Пылесос Bosch GAS 35 L AFC (0.601.9C3.200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 51040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...