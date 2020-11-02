Электропила сабельная Makita JR3050T

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 1 984 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Пила сабельная
|Глубина пропила
|255 мм
|Скорость вращения
|2800 об/мин
|Конструкция
|ручная
|Лазерный маркер
|нет
|Мощность
|1010 Вт
|Антивибрационная система
|нет
|Подключение пылесоса
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Размер хода
|28 мм
|Пылесборник
|нет
|Плавная регулировка скорости
|есть
|Плавный пуск
|нет
|В кейсе
|да
|Питание
|от сети
|Количество скоростей работы
|1
|Длина пильного полотна
|255 мм
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|28
|Ширина, см
|13
|Высота, см
|9.7
|Вес, кг
|3.2
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