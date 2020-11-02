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Гайковерт электрический Makita TW0350 ударный

Артикул: 33581
  • Гайковерт сетевой Makita TW0350 - фото 1
  • Гайковерт электрический Makita TW0350 - фото 2
  • Гайковерт электрический Makita TW0350 - фото 3
Гайковерт сетевой Makita TW0350 - фото 1
Гайковерт электрический Makita TW0350 - фото 2
Гайковерт электрический Makita TW0350 - фото 3
20 720 руб. 
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+ 360 КэтКоинов
Артикул: 33581
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 454 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараГайковерт электрический
Количество скоростей работы1
Макс. количество ударов в минуту2000 уд/мин
Питаниеот сети
Потребляемая мощность400 Вт
Ударный механизместь
Высота, см27
Длина, см28
Вес, кг2.9
ударный гайковерт, мощность 400 Вт, патрон: квадрат 1/2


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Самовывоз невозможен
Гайковерт электрический Makita TW0350 ударный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 20720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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