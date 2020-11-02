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Автомагнитола Pioneer DEX-P99RS

Артикул: 32973
  • Автомагнитола Pioneer DEX-P99RS - фото 1
  • Автомагнитола Pioneer DEX-P99RS - фото 2
Автомагнитола Pioneer DEX-P99RS - фото 1
Автомагнитола Pioneer DEX-P99RS - фото 2
46 930 руб. 
46 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 32973
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БрендPioneer
Тип товараАвтомагнитола
Наличие Bluetoothнет
Наличие CD-проигрывателяесть
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие ТВ-тюнеранет
Радиоприемникесть
Тип дисплеямонохромный
Типоразмер1 DIN
Функция Съемная панельесть
Читаемые форматыCD-Audio, MP3, WMA, AAC
ВходыUSB
Кол-во полос эквалайзера31
Состояние товарановый
Ширина, см17.8
Высота, см5
Компоненты серии Reference завоевали репутацию лучшей автомобильной аудиосистемы с широкими функциональными возможностями. И все это благодаря тому, что она остается системой, которую выбирают ценители высококлассного звука. DEX-P99RS предлагаем вам удивительный по чистоте и естественности звук. Имея интегрированную 4-стороннюю цифровую обработку сигнала (DSP) с автоматической синхронизацией и автоматическим эквалайзером, система предлагает непревзойденное качество. 16-битные цифровые данные с CD напрямую передаются 4 x 24-битными цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП) с минимальным искажением и с сохранением естественного звучания. Это первое головное устройство автомобильной аудиосистемы Pioneer, имеющее такой мощный задающий генератор синхроимпульсов, позволяющий устранить &quot, дрожание&quot, . Может работать с iPod, iPhone и USB накопителями, вы можете наслаждаться своими музыкальными коллекциями с прекрасным качеством звука - независимо от того, где они сохранены. Система обработки звука (Sound Retriever) автоматически улучшает качество сжатого аудио, максимально приближая его к звучанию оригинала.


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