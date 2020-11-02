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Объектив Canon EF-S 10-18mm f 4.5-5.6 IS STM

Артикул: 31897
  • Объектив Canon EF-S 10-18mm f 4.5-5.6 IS STM - фото 1
  • Объектив Canon EF-S 10-18mm f 4.5-5.6 IS STM - фото 2
  • Объектив Canon EF-S 10-18mm f 4.5-5.6 IS STM - фото 3
  • Объектив Canon EF-S 10-18mm f 4.5-5.6 IS STM - фото 4
Объектив Canon EF-S 10-18mm f 4.5-5.6 IS STM - фото 1
Объектив Canon EF-S 10-18mm f 4.5-5.6 IS STM - фото 2
Объектив Canon EF-S 10-18mm f 4.5-5.6 IS STM - фото 3
Объектив Canon EF-S 10-18mm f 4.5-5.6 IS STM - фото 4
20 150 руб. 
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Артикул: 31897
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCanon
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкида
БайонетCanon EF-S
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра67 мм
Тип объективаширокоугольный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/5.60
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/4.50
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм18
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм10
Стабилизатор изображенияесть
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.24

Видео:

Видеообзор на Объектив Canon EF-S 10-18mm f 4.5-5.6 IS STM

Видеообзор Объектив Canon EF-S 10-18mm f 4.5-5.6 IS STM



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Самовывоз невозможен
Объектив Canon EF-S 10-18mm f 4.5-5.6 IS STM - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 20150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете.
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