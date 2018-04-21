Навигатор туристический Garmin GPSMAP 64 Russian

Описание

Прочный портативный навигатор с GPS, GLONASS и возможностью беспроводного подключения

Цветной экран 2.6" с отличным качеством изображения даже при солнечном свете

Высокочувствительный GPS и GLONASS приемник с антенной quad helix

Предзагруженные карты "Дороги России ТОПО" плюс годовая подписка на спутниковые изображения BirdsEye

3-осевой компас с барометрическим альтиметром

Возможности беспроводного подключения через Bluetooth®или ANT+™

Модель GPSMAP 64st включает цветной экран с диагональю 2.6” и отличным качеством изображения даже при солнечном свете, а также высокочувствительный приемник GPS и GLONASS с антенной quad helix для превосходного приема. Навигатор GPSMAP 64st оснащен электронным 3-осевым компасом, барометрическим альтиметром и возможностями беспроводного подключения. Устройство поставляется с предзагруженными картами "Дороги России ТОПО" и годовой подпиской на спутниковые изображения BirdsEye.

Изучайте местность

Устройство GPSMAP 64st поставляется с встроенной базовой картой мира с затененным рельефом и предзагруженными картами "Дороги России ТОПО" плюс подписка на 1 год на спутниковые изображения BirdsEye. Таким образом, у Вас под рукой будут все необходимые инструменты для пешего туризма и альпинизма. Карты включают в себя национальные, государственные или местные парки и леса, контуры рельефа, информацию о высоте, тропы, реки, озера и различные объекты.

Информация об азимуте

Навигатор GPSMAP 64st оснащен встроенным электронным 3-осевым компасом с компенсацией: Вы будете получать точные показания направления даже в том случае, если Вы перемещаетесь и не держите прибор ровно. Барометрический альтиметр отслеживает изменения барометрического давления для точного определения высоты. Используя график барометрического давления в зависимости от времени, Вы можете следить за изменениями погоды.

Беспроводной обмен данными

Вы можете обмениваться маршрутными точками, треками, маршрутами и тайниками с другими совместимыми устройствами по беспроводному каналу связи. Таким образом, Ваши друзья смогут получить удовольствие от Вашего любимого туристического маршрута или тайника, не дожидаясь подключения к компьютеру. Просто нажмите кнопку «передача» для отправки информации на другой портативный прибор Garmin.

Модель GPSMAP 64st также подключается к таким устройствам Garmin, какVIRB™ и различные датчики (например,tempe™, шагомер и пульсометр).

Оставайтесь на связи

Благодаря функции “Smart Notification” (дословно – умное оповещение) Вы сможете принимать электронные письма, текстовые сообщения и предупреждения с совместимого телефона iPhone® 4s (или поздние версии). Вы всегда будете на связи, и Вам не придется доставать смартфон из рюкзака, чтобы прочесть СМС-ку.

Расчет местоположения

С помощью антенны quad helix и высокочувствительного приемника GPS и GLONASS прибор GPSMAP 64st быстро и точно рассчитывает Ваше местоположение, не теряя сигнал даже под плотными кронами деревьев и в глубоких оврагах. Преимущество очевидно – Вы можете полностью полагаться на GPSMAP 64st и в глухом лесу, и около высоких зданий и деревьев.

Добавление карт

Модель GPSMAP 64st поставляется со встроенной базовой картой мира с затененным рельефом, предзагруженной картой "Дороги России ТОПО" и годовой подпиской на спутниковые изображения BirdsEye с реалистичной фотографической картинкой. Используя внутреннюю память 8 GB и слот для дополнительных карт памяти microSD™ Вы можете легко добавить другие подробные карты – топографические, морские и автомобильные. Любители пешего туризма могут выбрать карты TOPO 24K, яхтсмены оценят карты BlueChart® g2, а автомобилистам рекомендуем остановиться на дорожных картах City Navigator NT® (см. закладку «Карты»). Кроме того, модель 64st совместима с Garmin Custom Maps – картографическим форматом, который позволяет бесплатно преобразовывать бумажные и электронные карты в загружаемые карты для устройства.

Геокэшинг

Прибор GPSMAP 64st включает все необходимое для геокэшинга - 250,000 предзагруженных тайников с подсказками и описаниями с сайта Geocaching.com и батарею с периодом работы 16 часов. Отказавшись от бумажных распечаток, Вы не только вносите свой вклад в охрану окружающей среды, но также повышаете эффективность геокэшинга. Устройство GPSMAP 64st позволяет хранить и отображать основную информацию, включая местоположение, рельеф, уровень сложности, подсказки и описания. Вам не придется вводить координаты вручную и носить с собой распечатки! Компактный и легкий прибор 64st станет отличным компаньоном для Ваших приключений.

Планируйте следующее путешествие

Займитесь планированием следующего путешествия с BaseCamp™ - программой, предназначенной для просмотра и организации карт, маршрутных точек, маршрутов и треков. Это бесплатное программное обеспечение также позволяет создавать приключения Garmin Adventures, которыми Вы можете обмениваться с друзьями и близкими. BaseCamp отображает на экране Вашего компьютера топографические карты в формате 2-D или 3-D, включая контурные линии и профили высоты. Кроме того, программа позволяет загрузить в прибор неограниченное количество спутниковых изображений (при наличии подписки BirdsEye).