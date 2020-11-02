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Зарядное Устройство Сонар-Мини 220В От Розетки (12V)

Артикул: 28606
Зарядное Устройство Сонар-Мини 220В От Розетки (12V)
1 000 руб. 
1 020 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 28606
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендСОНАР
Тип товараЗарядное устройство
Вес, кг0.16
Высота, см6
Длина, см12
Ширина, см4

Зарядное устройство СОНАР-Мини 220В от розетки предназначено для заряда герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов напряжением 12 Вольт с емкостью 2-7 Ач. Работает от бытовой электросети. Полностью автоматизировано и защищено от перегрузок.

Особенности:

  • Полностью автоматизировано;
  • При окончании процесса заряда автоматически отключается и переходит в режим хранения с компенсацией тока саморазряда;
  • Работает в широком диапазоне входного напряжения (180-245 В);
  • В процессе работы допустимо повышение температуры корпуса до 60 градусов;
  • Частота сети - 50±0,5 Герц;
  • Производство - Россия.

Комплектация:

  • Зарядное устройство СОНАР-Мини 220В;
  • Инструкция;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Зарядное Устройство Сонар-Мини 220В От Розетки (12V) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1000 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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