Фильтр поляризационный Fujimi 52 CPL

Поляризационный циркулярный светофильтр 52 мм Fujimi CPL

Высококачественный поляризационный циркулярный (CPL) светофильтр с просветлением (dHD) позволяет получать более насыщенные цвета и повышает контрастность изображения. Зачастую отраженный свет проявляется в виде беловатого блеска, который безвозвратно смывает цвета в изображении. Поляризационный светофильтр решает эту проблему, позволяя получить глубокое, невероятно голубое небо. CPL фильтр Fujimi также устраняет блики от неметаллических поверхностей, таких как стекло, вода и др. Значительно повышается насыщенность цветов при съемке на открытом воздухе. Поляризационный светофильтр Fujimi может использоваться как при авто, так и при ручной фокусировки камеры и объектива. Этот поляризационный фильтр рекомендуется иметь всем фотографам. Особенно владельцам фото и видео камер Canon, Sony, Nikon, Pentax, Olympus, Fuji, Samsung и любых других.





Фильтр выполнен из металла и оптического стекла с вращающейся системой, спереди имеет внутреннюю резьбу для установки другого оборудования и дополнительных фильтров на него, а так же для установки защитной крышки объектива 52 мм.





Преимущества поляризационных фильтров Fujimi:

улучшают цвета и контрастность изображения

устраняют блики от неметаллических поверхностей на изображении

обеспечивают более насыщенный цвет и повышают контрастности

позволяют получить более насыщенные цвета даже на ярком солнце

По мере вращения можно заметить, как меняются цвета и блики на изображении. После получения нужной картинки, просто сделайте снимок.





Поляризационный светофильтр 52 мм Fujimi CPL совместим со все зеркальными фотокамерами, цифровыми фотокамерами и DV видеокамерами с диаметром резьбы объектива 52 мм