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Набор инструментов Вихрь 73/6/7/2 (57 предметов)

Артикул: 230677
  • Набор инструментов Вихрь 73/6/7/2 (57 предметов) - фото 1
  • Набор инструментов Вихрь 73/6/7/2 (57 предметов) - фото 2
  • Набор инструментов Вихрь 73/6/7/2 (57 предметов) - фото 3
  • Набор инструментов Вихрь 73/6/7/2 (57 предметов) - фото 4
  • Набор инструментов Вихрь 73/6/7/2 (57 предметов) - фото 5
  • Набор инструментов Вихрь 73/6/7/2 (57 предметов) - фото 6
Набор инструментов Вихрь 73/6/7/2 (57 предметов) - фото 1
Набор инструментов Вихрь 73/6/7/2 (57 предметов) - фото 2
Набор инструментов Вихрь 73/6/7/2 (57 предметов) - фото 3
Набор инструментов Вихрь 73/6/7/2 (57 предметов) - фото 4
Набор инструментов Вихрь 73/6/7/2 (57 предметов) - фото 5
Набор инструментов Вихрь 73/6/7/2 (57 предметов) - фото 6
2 760 руб. 
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+ 85 КэтКоинов
Артикул: 230677
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНабор инструментов
Количество имбусовых ключей5
Аксессуары в комплектеудлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Макс. размер торцевых головок, мм14
Тип головокторцевые, удлиненные, со вставками
Посадка головок1/4
Оснастка в комплектеторцевые головки, головки со вставками
Наконечники головок со вставками6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
Наконечники головок6-гранный, Torx (Е)
Наконечник имбусового ключашестигранный (HEX)
Мин. размер торцевых головок, мм4
Количество торцевых головок, шт47
Вес набора, кг1,7
Количество сверл, штнет
Количество предметов, шт57
Количество отверток, штнет
Количество зубил, штнет
Количество гаечных ключей, штнет
Количество бит, шт24
Инструменты в комплектерукоять для бит, трещотка, ключи имбусовые (шестигранные)
Упаковкакейс
Материал инструмента — CrV. Кол-во в наборе — 57 шт. Материал кейса — Пластик. Состав: Ключ трещоточный 1/4 CrV, PP+TPR. Головки торцевые CrV 1/4 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Головки торцевые CrV 1/4, удлиненные 6, 7, 8, 10. Кардан 1/4 CrV. Удлинитель CrV 1/4 50 мм, 100 мм. Отвертка-держатель 1/4 CrV. Комплект шестигранных ключей 1.5мм, 2.0мм, 2.5мм, 3.0мм, 4.0мм Углеродистая сталь. Головки торцевые S2 1/4 со вставкой Т8, T10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40 H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 SL4, SL5.5, SL6,5 PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3. Головки торцевые CrV 1/4 E4, E5, E6, E7, E8, E10.


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Набор инструментов Вихрь 73/6/7/2 (57 предметов) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2760 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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