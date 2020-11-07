Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 94 предм

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Набор инструментов
|Количество имбусовых ключей
|6
|Аксессуары в комплекте
|гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
|Наконечник имбусового ключа
|шестигранный (HEX)
|Тип головок
|торцевые, свечные
|Тип гаечных ключей
|комбинированные
|Посадка головок
|1/2, 1/4
|Посадка бит
|1/4
|Оснастка в комплекте
|биты, торцевые головки
|Наконечники головок
|6-гранный
|Макс. размер торцевых головок, мм
|32
|Мин. размер торцевых головок, мм
|4
|Вес набора, кг
|1,33
|Количество сверл, шт
|нет
|Количество предметов, шт
|76
|Количество отверток, шт
|нет
|Количество зубил, шт
|нет
|Количество бит, шт
|32
|Инструменты в комплекте
|трещотка, ключи имбусовые (шестигранные), вороток
|Упаковка
|кейс
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