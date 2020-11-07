Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-90

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Вибрационная шлифмашина
|Ширина. см
|10,5
|Дополнительная рукоятка
|нет
|Емкость аккумулятора
|нет
|Напряжение аккумулятора.
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Тип аккумулятора
|нет
|Крепление листа
|на зажимах
|Макс. частота вращения диска
|12000 об/мин
|Мощность
|220 Вт
|Аккумулятор в комплекте
|нет
|Пылесборник
|да
|Регулировка частоты вращения
|нет
|Макс. частота колебания платформы
|12000 кол/мин
|Питание
|от сети
|Блокировка кнопки включения
|да
|Количество аккумуляторов
|нет
|Защита от перегрузок
|нет
|Зарядное устройство в комплекте
|нет
|В кейсе
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
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