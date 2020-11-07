8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Футляр Sony LCM-AKA1B

Артикул: 230463
  • Футляр Sony LCM-AKA1B - фото 1
  • Футляр Sony LCM-AKA1B - фото 2
Футляр Sony LCM-AKA1B - фото 1
Футляр Sony LCM-AKA1B - фото 2
3 150 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230463
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSony
Тип товараФутляр
Варианты переноскиремешок для переноски
Вес, кг0.23
Вместимостькамера, аксессуары
Внешние габариты (ШxВxГ), см23х17х7.7
Дождевикнет
Защита от водыесть
Материалполиуретан
Цветчерный
Водонепроницаемый чехол защитит камеру от пыли, капель, ударов и царапин. Большое количество кармашков и фиксирующие ремни на липучках дают возможность грамотно организовать внутреннее пространство, чтобы каждая мелочь имела свое место и моментально находилась при необходимости. Благодаря компактным размерам он легко укладывается в обычную дорожную сумку или в рюкзак.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Футляр Sony LCM-AKA1B - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...