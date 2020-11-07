Сушка для овощей и фруктов BBK BDH305D черный/серебро

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|Бренд
|BBK
|Тип товара
|Сушилки для овощей и фруктов
|Дополнительный цвет
|серебро
|Количество поддонов
|5
|Максимальная температура сушки, °С
|70
|Материал корпуса
|пластик
|Материал поддонов
|пластик
|Минимальная температура сушки, °С
|35
|Мощность
|240 Вт
|Основной цвет
|черный
|Тип
|конвективная
|Управление
|механическое
|Вес, кг
|2,6
|Прочее
|Возможность приготовления мяса джерки и лакомств для домашних питомцев. Таймер приготовления от 30 мин до 99 часов
|Размеры (ВхШхГ), см
|29,8х30,2х23,8
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