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Метеостанция BVItech BV-68B

Артикул: 230350
Метеостанция BVItech BV-68B
2 920 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230350
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBVItech
Тип товараМетеостанции
Барометрда
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -20 до +50 °C
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь 
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеот сети
Размеры (ВхШхТ)150х70х70
С помощью метеостанции BVItech BV-68 вы всегда будете в курсе текущей погоды, при этом не нужно надеяться на метеорологов. Погодная станция имеет компактные размеры и приятный внешний вид, поэтому подойдёт для любого интерьерного решения. Устройство является многофункциональным и включает в себя: метеостанцию, часы, будильник и календарь. Дисплей отображает всю необходимую информацию и обладает приятной подсветкой, поэтому данные будут различимы даже в тёмное время суток. Метеостанция позволяет определять: температуру внутри помещения и снаружи (от -40°С до +60°С), относительную влажность комнаты (20-99%) и атмосферное давление. Беспроводной датчик работает на максимальном удалении в 30 метров от основного модуля.


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Самовывоз невозможен
Метеостанция BVItech BV-68B - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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