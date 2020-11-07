Карта Памяти micro SDHC 32Gb Kingston Canvas Select UHS-I + ADP (80/10 Mb/s)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Kingston
|Тип товара
|Карта памяти
|Высота, см
|0,1
|Длина, см
|1,5
|Объем
|32
|Поддержка UHS-I
|да
|Скорость записи
|10
|Скорость чтения
|80
|Ширина, см
|1,1
|Формат карты памяти
|microSDHC
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