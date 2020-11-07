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Мышь Defender Accura MM-365 синий

Артикул: 230183
  • Мышь Defender Accura MM-365 синий - фото 1
  • Мышь Defender Accura MM-365 синий - фото 2
  • Мышь Defender Accura MM-365 синий - фото 3
Мышь Defender Accura MM-365 синий - фото 1
Мышь Defender Accura MM-365 синий - фото 2
Мышь Defender Accura MM-365 синий - фото 3
560 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230183
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDefender
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г110
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши2xAAA
Количество клавиш6
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм74x35x110
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветсиний
Разрешение оптического сенсора, dpi1600
Типоптическая
Тип соединениябеспроводное
Беспроводная мышь Defender Accura MM-365 эргономичной формы. Кнопка смены разрешения позволяет менять скорость курсора мыши одним нажатием. 3 режима разрешения мыши 800/1200/1600 dpi. 2 дополнительные боковые кнопки. Сверхпрочное прорезиненное покрытие.


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Самовывоз невозможен
Мышь Defender Accura MM-365 синий - по цене 560 руб. в Ростове-на-Дону. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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