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Мышь Logitech MX Vertical Black

Артикул: 229808
  • Мышь Logitech MX Vertical Black - фото 1
  • Мышь Logitech MX Vertical Black - фото 2
  • Мышь Logitech MX Vertical Black - фото 3
  • Мышь Logitech MX Vertical Black - фото 4
  • Мышь Logitech MX Vertical Black - фото 5
Мышь Logitech MX Vertical Black - фото 1
Мышь Logitech MX Vertical Black - фото 2
Мышь Logitech MX Vertical Black - фото 3
Мышь Logitech MX Vertical Black - фото 4
Мышь Logitech MX Vertical Black - фото 5
7 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 229808
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БрендLogitech
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г135
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мышиаккумулятор
Количество клавиш4
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой руки
Радиус действия беспроводной связи, м10
Размеры (ШxВxД), мм79x79x120
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi4000
Типоптическая
Тип соединениябеспроводное
Беспроводная мышь Logitech MX Vertical – современное устройство необычной формы. Как и в случае с обычным манипулятором, у вас под указательным и средним пальцем окажутся две функциональные клавиши и колесо прокрутки, меняется только принцип захвата. Фактурная прорезиненная поверхность приятна на ощупь, и мышь не будет выскальзывать из рук. Кнопки и колесо прокрутки можно перепрограммировать по своему вкусу.


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