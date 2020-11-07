Измельчитель Arnica Rapid mini розовый

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|ARNICA
|Тип товара
|Блендеры
|Емкость измельчителя, л
|1.1
|Комплектация
|чаша, четыре ножа измельчителя (два верхних и два нижних)
|Материал корпуса
|пластик
|Мощность, Вт
|500
|Основной цвет
|розовый
|Тип
|измельчитель
|Вес, кг
|1,5
|Длина сетевого шнура
|1,2 м
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