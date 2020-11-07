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Флешка Kingston 32Gb DataTraveler (DTSWIVL/32GB) USB3.0 серебристый черный

Артикул: 229445
  • Флешка Kingston 32Gb DataTraveler (DTSWIVL/32GB) USB3.0 серебристый черный - фото 1
  • Флешка Kingston 32Gb DataTraveler (DTSWIVL/32GB) USB3.0 серебристый черный - фото 2
  • Флешка Kingston 32Gb DataTraveler (DTSWIVL/32GB) USB3.0 серебристый черный - фото 3
  • Флешка Kingston 32Gb DataTraveler (DTSWIVL/32GB) USB3.0 серебристый черный - фото 4
  • Флешка Kingston 32Gb DataTraveler (DTSWIVL/32GB) USB3.0 серебристый черный - фото 5
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler (DTSWIVL/32GB) USB3.0 серебристый черный - фото 1
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler (DTSWIVL/32GB) USB3.0 серебристый черный - фото 2
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler (DTSWIVL/32GB) USB3.0 серебристый черный - фото 3
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler (DTSWIVL/32GB) USB3.0 серебристый черный - фото 4
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler (DTSWIVL/32GB) USB3.0 серебристый черный - фото 5
590 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229445
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKingston
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
ИнтерфейсUSB 3.1
Материал корпусапластик
Объем памяти, Гб32
Особенностикомпактный корпус
Размеры (ШxДxТ)18x55x10 мм
Сжатие данныхнет
Цветсеребро, черный
DataTraveler Swivl — это легкий USB-накопитель с емкостью до 128 ГБ. Компактная, без крышки, вращающаяся металлическая рама — поворачивается на 360 градусов для легкого доступа. USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) обратно совместим с существующими портами USB 2.0 и обеспечивает легкую передачу данных между устройствами.


Теги товара: 32 Гб, компактные.


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Самовывоз невозможен
Флешка Kingston 32Gb DataTraveler (DTSWIVL/32GB) USB3.0 серебристый черный - купить по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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