Монитор Philips 19.5" 203V5LSB26/62 Black

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Мониторы
|Вес в упаковке, кг
|2,33
|USB-концентратор
|нет
|Угол обзора по горизонтали
|90°
|Угол обзора по вертикали
|50°
|Тип матрицы
|TN+film
|Тип
|LED-монитор
|Стандарт крепления
|100х100 VESA
|Разъемы
|VGA (D-Sub)
|Покрытие экрана
|матовое
|Разрешение матрицы, Мпикс
|1600х900
|Питание
|встроенный блок питания
|Комплект поставки
|внешний блок питания, кабель VGA, документация
|Диагональ экрана, дюйм
|19.5
|Габаритные размеры, см
|46,5х34,5х17
|Встроенные динамики
|нет
|Время отклика
|5 мс
|Яркость
|200 кд/м2
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