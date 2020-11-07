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Монитор Philips 19.5" 203V5LSB26/62 Black

Артикул: 229367
  • Монитор Philips 19.5" 203V5LSB26/62 Black - фото 1
  • Монитор Philips 19.5" 203V5LSB26/62 Black - фото 2
Монитор Philips 19.5" 203V5LSB26/62 Black - фото 1
Монитор Philips 19.5" 203V5LSB26/62 Black - фото 2
5 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 229367
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БрендPhilips
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг2,33
USB-концентраторнет
Угол обзора по горизонтали90°
Угол обзора по вертикали50°
Тип матрицыTN+film
ТипLED-монитор
Стандарт крепления100х100 VESA
РазъемыVGA (D-Sub)
Покрытие экранаматовое
Разрешение матрицы, Мпикс1600х900
Питаниевстроенный блок питания
Комплект поставкивнешний блок питания, кабель VGA, документация
Диагональ экрана, дюйм19.5
Габаритные размеры, см46,5х34,5х17
Встроенные динамикинет
Время отклика5 мс
Яркость200 кд/м2
Монитор Philips 203V5LSB26 с диагональю 19.5 – это устройство, оснащенное программным обеспечением SmartControl Lite, которое создано для простого управления монитором и настройки всех его параметров. Модель имеет матрицу типа TN+film с реакцией в 5 мс и LED-подсветку из светодиодов. Разрешение монитора – 1600х900, а контрастность (благодаря технологии SmartContrast) – 10M:1. Эти характеристики позволяют устройству передать всю «сочность» и четкость 16.7 млн оттенков. Монитор отлично подходит для использования в офисе и дома. Модель Philips 203V5LSB26 – это экологичный монитор, созданный без использования вредной для здоровья ртути. Поэтому его можно поставить в доме, где есть дети. Монитор, работая в активном режиме, потребляет всего 15 Вт, а в режиме сна – 0.5 Вт. Параметры 465х345х170 мм позволяют легко перемещать его и транспортировать. Крепление VESA и прочный каркас дают возможность разместить монитор на стене. Замок Kensington защищает его от кражи.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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